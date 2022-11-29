В Томске найдено тело мужчины на территории предприятия

Фото: СК РФ по Томской области

В Томске на одном из предприятий 28 ноября было найдено тело мужчины. При осмотре погибшего, обнаружены телесные повреждения, сообщает пресс-служба СК РФ по Томской области.

"СКР по Томской области проводится проверка по факту обнаружения в Томске тела мужчины с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Следователи уточнили, что труп мужчины нашли на территории коммерческой организации, расположенной в Октябрьском районе города Томска. После опознания выяснили, что погибшим был 57-летний работник данной организации. При осмотре тела погибшего обнаружены телесные повреждения, предположительно полученные при выполнении производственных работ.

На данный момент рамках доследственной проверки устанавливают обстоятельства произошедшего.