В Томске университеты готовы вывести на рынок более 70 стартапов за три года

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Вузы Томска готовы вывести на рынок более 70 стартапов за три года. Об этом сообщает пресс-служба ТПУ.

"Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) и три вуза – участника проекта «Большой университет Томска» подписали инвестиционное соглашение. Партнеры официально зарегистрировали «Стартап-студию университетов Томска» как общество с ограниченной ответственностью. До конца 2022 года она проинвестирует два стартапа и пять стартап-проектов", - сказал ректор ТПУ Дмитрий Седнев.

Отмечается, что располагаться стартап-студия будет в здании бизнес-инкубатора «Б51» Томского политеха. По словам ректора, до середины 2023 года завершится работа по его реконструкции. Таким образом в нем будет размещена вся структура предпринимательства политехнического вуза.

Ректор ТГУ в свою очередь добавил, что важность стартап-студии в том, что она создает инфраструктуру профессиональной поддержки стартапов.

"Она помогает командам, заходящим в нее, максимально быстро продвигаться в системе технологического предпринимательства. Для наиболее зрелых команд мы ставим задачу выйти на рынок за два-три года. ТГУ представит в студии проекты по производству сетчатых имплантатов на основе никелида титана — материала с памятью формы, и переработке отходов", - сказал Эдуард Галажинский.

Помимо этого, на развитии и формировании команд в области микроэлектроники, IT, интернета вещей, коммуникационных и цифровых технологий сосредоточился и ТУСУР.

"Стартап-студия позволит нам и поддерживать межуниверситетские команды. Перед нами предстоит задача сформировать порядка 70 команд, это амбициозная задача", - подытожил ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

Всего объем финансирования вместе с партнерами составит не менее 150 млн рублей на три года.