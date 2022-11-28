В Томске специалисты разработали проект ремонта главной усадьбы Кухтериных

В данный момент в нем находится департамент профессионального образования. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Специалисты завершили создание проекта ремонта фасада и крыши главного дома ансамбля усадьбы братьев Кухтериных в Томске, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Она находится на пересечении пр. Фрунзе и ул. Крылова.

«Проектно-сметная документация получила заключение историко-культурной экспертизы и достоверности сметной стоимости, а также согласование комитета по охране объектов культурного наследия Томской области», - говорится в сообщении.

На фасаде будет обновлена штукатурка, лепной декор отреставрируют и окрасят фасад согласно историческому облику. Будет заменено кровельное покрытие на крыше и установлены новые водостоки с системой антиобледенения.

Главная усадьба Кухтериных является объектом культурного наследия регионального значения. В данный момент в нем находится департамент профессионального образования, но в 1910 там находилась частная женская гимназия Тихонравовой.

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