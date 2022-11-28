Новосибирская таможня отдала в музей ТГУ чучело крокодила и раковину моллюска

Чучелу предстоит еще предать подобающую форму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба ТГУ сообщает, что новосибирские таможенники передали чучело сиамского крокодила и раковину моллюска. Предметы были изъяты в аэропорту Новосибирска у туристов.

Уточняется, что в данный момент экспонаты находятся в Зоологическом музее ТГУ.

«По словам директора музея Вадима Ярцева, сиамский крокодил - вид, находящийся под угрозой исчезновения, поэтому любые образцы ценны. А раковина тридакны гигантской уникальна с точки зрения биологии, так как это самый крупный вид двустворчатых моллюсков», - пишет пресс-служба.

Добавляется, что с чучелом будут работать таксидермисты, которые будут работать с внешним видом экспоната, придавая ему подобающую форму.

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