Томичи могут самостоятельно рассказывать об объявлениях по продаже наркотиков

Достаточно сфотографировать объявление и указать адрес Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неравнодушные жители Томска могут поучаствовать в здоровой жизни своего города, рассказав о местах, где висят объявления с рекламой наркотических средств. Для этого необходимо сфотографировать объявление, указать адрес и отправить в мессенджере.

«В комитете общественной безопасности администрации Томска открылась горячая линия, куда горожане могут сообщить о незаконной рекламе по продаже наркотических средств. Сообщения и фотографии с указанием адреса можно направлять на WhatsApp по номеру телефона +73822991309», - говорится в сообщении.

Все объявления о продаже наркотических средств будут взяты в разработку, также будут приняты меры.

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