В морозы сотрудники сервисов Томска отогревают по 20 автомобилей

В морозы автомобили часто не заводятся. Фото: Густаво Зырянов

В Томске последние дни морозы достигают до -30 градусов. Автомобилисты столкнулись с проблемой того, что по утрам транспортное средство не заводится. Журналист «МК в Томске» поговорил с водителями и мастерами сервисных центра и узнал детали при отогрева авто.

«Стоимость зависит от марки машины, от удаленности района, где замерзло авто, до центра», - рассказал «МК в Томске» сотрудник одного из сервисов города Владимир.

Корреспонденту удалось узнать, что в среднем отогрев одного автомобиля занимает от 40 минут до двух часов, а стоимость рассчитывается из марки транспортного средства и времени, которое будет потрачено на «оживление». Также берется в расчет удаленность района.

Кроме того, спикер издания пояснил, что с приходом в Томскую область холодов увеличился и спрос на услугу отогрева транспорта в несколько раз.

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