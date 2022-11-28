Прокуратура Томской области передала в суд новое дело против экс-мэра Ивана Кляйна

Уголовное дело направлено в Советский районны суд для дальнейшего рассмотрения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение против бывшего мэра Томска, бывшего начальника городского департамента дорожной деятельности и благоустройства и бывшего проректора по административно-хозяйственному управлению ТГАСУ, сообщает пресс-служба ведомства.

Они обвиняются в совершении преступлений по ч.3 ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ (организация злоупотребления должностными полномочиями), ч. 1. ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями).

Как считает следствие, понимая, что существует несоответствие нормативно-техническим требованиям выполненных в рамках муниципального контракта работ по ремонту дороги по ул. Большая Подгорная в областном центре, в 2019 году мэр города дал незаконное указание начальнику городского департамента дорожной деятельности и благоустройства найти компанию, которая занимается строительным контролем, для принятия выполненных подрядчиком работ. Это было сделано для того, чтобы отразить сведения о достижении отчетных показателей нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Из открытых источников известно, что должность мэра Томска в 2019 году занимал Иван Кляйн.

«В рамках исполнения поручения мэра начальник департамента обратился к проректору архитектурно-строительного университета, который подписал соответствующие акты, исполнительную документацию, а также отчет строительного контроля», - говорится в сообщении.

Подрядчику незаконно были переведены 74 млн рублей после подписания начальником департамента счетов за оплату работ.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Как сообщила прокуратура, ранее в отношении подрядчика судом был вынесен приговор по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

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