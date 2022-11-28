В Томске жители дома на улице Героев Чубаровцев замерзают из-за отсутствия нормальной подъездной двери

Фото: "МК в Томске"

Жители дома на улице Героев Чубаровцев, 30 замерзают из-за отсутствия нормальной подъездной двери. Подъезд полностью замерз в суровые 30-ти градусные морозы.

Фото: "МК в Томске"

Уточним, что в одном из подъездов жилого дома нет железной двери. Подъезд от холода защищают лишь деревяшка. С наступлением первых морозов подъезд сразу же замерз.

Фото: "МК в Томске"

Журналист интернет-издания "МК в Томске" прибыл на место и пообщался с жильцами дома.

Фото: "МК в Томске"

Людмила Титенкова, жительница 5-го подъезда, рассказала, что уже била тревогу в управляющую компанию дома. Однако там ей сказали не надеяться на лучшее.

"Дверь стащили прошлой зимой. Обращались в УК, там ответили, что денег нет и не ждите. На деревянную дверь вешали утеплитель, но его тоже быстро украли", - рассказала томичка.

Отметим, что дом расположенный по адресу ул. Героев Чубаровцев, 30 принадлежит УК "Мир".