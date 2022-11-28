С начала эпидсезона в Томской области закрывали на карантин одну школу и шесть классов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Томской области с начала эпидемиологического сезона 2022-2023 на карантин закрывались одна школа в Молчановском районе и один детский сад в Кожевниковском, а также шесть классов и шесть групп детских садов. Об этом в понедельник рассказала руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Пичугина на аппаратном совещании с губернатором Владимиром Мазуром.

По данным Роспотребнадзора, в Томской области на минувшей неделе отмечен рост заболеваемости ОРВИ на 2,7%, эпидемиологический порог превышен на 10,2%. Особенно тяжелая ситуация в Томском районе (превышение на 162%) и Бакчарском районе (на 110%). Из 6 732 случаев более половины приходится на Томск. Несмотря на это, многие муниципалитеты медлят с объявлением карантина в отдельных образовательных учреждениях, классах или группах при превышении эпидпорога.

«Каждый день начинайте с мониторинга и анализа ситуации. Если видите рост заболеваемости в отдельных школах и детских садах, – своевременно реагируйте и принимайте совместное решение», — цитирует Владимира Мазура пресс-служба обладминистрации.

По итогам совещания глава региона поручил главам муниципалитетов и начальнику областного департамента общего образования Ирине Грабцевич взять ситуацию с заболеваемостью ОРВИ в Томской области на особый контроль.

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