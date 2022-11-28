В Томске в День матери родилось почти 30 детей

Новорожденные появились на свет 27 ноября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба облздрава сообщает о почти 30 детях, которые появились на свет 27 ноября 2022 года. Новорожденные родились в праздничный день - День матери.

«28 детей родились в Томской области в День матери! 20 мальчиков и 8 девочек. Поздравляем родителей с радостным событием», - пишет пресс-служба.

В телеграм-канале «Области здоровья» уточнили, что сейчас свидетельство о рождении малыша возможно получить в электронном виде. Для этого необходимо обратиться в больницу, в которой ребенок появился на свет.

Кроме того, мама получит свидетельство о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении в свой аккаунт на Госуслугах.

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