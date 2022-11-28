Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 9:08

В Томске в День матери родилось почти 30 детей

Новорожденные появились на свет 27 ноября 2022 года
Алёна ГОЛЕВА
Новорожденные появились на свет 27 ноября 2022 года

Новорожденные появились на свет 27 ноября 2022 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба облздрава сообщает о почти 30 детях, которые появились на свет 27 ноября 2022 года. Новорожденные родились в праздничный день - День матери.

«28 детей родились в Томской области в День матери! 20 мальчиков и 8 девочек. Поздравляем родителей с радостным событием», - пишет пресс-служба.

В телеграм-канале «Области здоровья» уточнили, что сейчас свидетельство о рождении малыша возможно получить в электронном виде. Для этого необходимо обратиться в больницу, в которой ребенок появился на свет.

Кроме того, мама получит свидетельство о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении в свой аккаунт на Госуслугах.

Читайте также: В Томской области в 2022 году появилось на свет более 7 тысяч детей

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.