В Томской области заболели коронавирусом еще 37 человек

За все время в регионе 157 184 подтвержденных случая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 28 ноября, в Томской области выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, за все время в регионе 157 184 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 19 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 155 450 человек.

За последние сутки в стране выявлено 5 048 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 50 пациентов скончалось, 4 262 выздоровели.