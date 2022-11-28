Томский мастер раскрыл секрет, как избавиться от конденсата на окнах

Конденсат грозит появлению излишней сырости, плесени и промерзанию окон Фото: Алёна ГОЛЕВА

С приходом морозов в Томск, многие жители города столкнулись с проблемой конденсата на окнах. Окна «потеют», в результате чего образовавшаяся вода стекает по раме на подоконник. Журналист «АиФ-Томск» поговорил с мастером Евгением Малютенко и выяснил, как избежать этого.

«Для начала самая банальная вещь – температура дома должна быть от 20 до 22 градусов тепла, а влажность не выше 45% и при этом не ниже 30%. Это абсолютно комфортные для большинства показали при которых в квартире будут сухие окна», - уточнил мастер.

После того, как основные моменты соблюдены, мастер рекомендует жильцам квартиры принять меры самостоятельно. Для начала нужно избавиться от влаги, это будет не только для окон полезно, но и для здоровья.

«Советую чаще проветривать помещение, это уберет лишнюю влагу из квартиры. Проветривать лучше недолго, но несколько раз в день. Около 10-15 минут хватит», - отметил Евгений.

Дополнительно Евгений рекомендует сделать в подоконнике отверстия, чтобы конденсат высыхал за счет тепла батарей.

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