"Грязь и замерзшие деревья": как выглядит Балтийская после потопа

Течь из труб локализовали еще в пятницу, также в этот день была очищена от наледи проезжая часть. Фото: Ксения Высотина

В Томске в минувшую пятницу, 25 ноября, на улице Балтийской, в районе Академгородка, затопило проезжую часть из-за коммунальной аварии. Спустя выходные дорогу прочистили и движение вновь наладилось. Полностью повреждение было устранено в субботу, сообщили журналисту "КП-Томск" в "Томскводоканале".

В ресурсоснабжающей организации рассказали, что саму течь из труб локализовали еще в пятницу, также в этот день была очищена от наледи проезжая часть.

Фото: Ксения Высотина

Сейчас на месте аварии все убрано. Единственное, что указывает на недавний потоп - это замерзшие деревья вдоль обочины и остатки грязи на снегу.

Местные жители рассказывают, что за прошедшую субботу коммунальные службы полностью убрали сугробы грязного снега и расчистили дорогу.

"В субботу утром еще были навалены сугробы грязи, но в течение дня быстро их убрали. В пятницу вообще пройти через пешеходный нельзя было, все завалено было", - рассказывает Дмитрий, житель Академгородка.

Напомним, что повреждение было выявлено рядом с пр. Академическим, 10. Отключение абонентов от воды не производилось.

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