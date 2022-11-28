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НовостиОбщество28 ноября 2022 8:01

В прямом эфире томский политех расскажет о новых правилах поступления в ВУЗы

Он пройдет 30 ноября 17.00
Кирилл Колемасов
В этом году правила приема претерпели ряд важных изменений

В этом году правила приема претерпели ряд важных изменений

Фото: Ксения Высотина

ТПУ проведет прямой эфир для абитуриентов, сообщает пресс-служба ВУЗа. Новые правила поступления летом 2023 года и особенности приемной кампании в ТГУ будут обсуждать 30 ноября в 17.00 в группе «Абитуриент ТПУ» в Вконтакте.

«На вопросы ответит заместитель начальника отдела организации набора ТПУ Станислав Силушкин», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на 2023-2024 в России были приняты новые правила приема в университеты, в этом году правила приема претерпели ряд важных изменений.

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