Согреет в морозы: томичам рассказали о правилах выбора самого теплого пуховика

Бывший продавец рассказала о правилах выбора лучшего пуховика зимой Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

На момент написания новости в Томске было -24 градуса мороза. Многие жители начали максимально утепляться, добавляя в свой гардероб все больше и больше одежды. Журналист «АиФ-Томск» поговорил с экс-продавцом верхней одежды Светланой Новиковой и выяснил, что надевать множество слоев одежды на себя не обязательно, а достаточно подобрать хороший пуховик, который согреет в сибирские морозы.

«Советую выбирать именно натуральные наполнители, но заранее быть готовым к тому, что такой пуховик будет стоить больше, чем с синтетическим наполнителем. Одним из важных плюсов натуралки является способность пропускать воздух, в таком вы не будете потеть, а это главное зимой», - сообщает Новикова.

Также женщина отмечает, что владельцы синтетических пуховиков часто говорят о состоянии «парилки», когда одежда не пропускает воздух, и телу становится очень жарко, как результат, потеет.

Бывший продавец рекомендует обратить внимание на пух гусей и лебедей. В среднем, такие пуховики выдерживают до -5 градусов и ниже, рассказала специалист. Пух диких полярных уток намного лучше держится в морозы, он выдерживает до -60 градусов мороза.

Если нет возможности или желания приобретать пуховики с натуральным наполнителем, то продавец рекомендуте выбирать термофин, который выдерживает до -50 градусов, а также синтепух и тинсулейт.

К бюджетным аналогам специалист относит изделия с холлофайбером, который стойко перенесет температуру лишь в -25-30 градусов мороза.

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