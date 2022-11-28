В Томской области 16 многодетных семей представлены к награде «Родительская доблесть». Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Власти Томской области наградят 16 многодетных семей из десяти муниципальных образований региона знаками отличия «Родительская доблесть», сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Всего в награждаемых семьях воспитываются 86 детей. Это семьи из Томска и Северска, Зырянского, Каргасокского, Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, Тегульдетского, Томского и Шегарского районов», — добавили в пресс-службе.

Среди награждаемых — семья Омельчук из Тегульдетского района, взявшая под опеку пятерых детей. Самая молодая пара — супруги Зубко из Молчановского района, они воспитывают семерых детей.

Региональная награда «Родительская доблесть» была учреждена в 2008 году, за это время к ней были представлены 356 семей в Томской области. Они воспитали 2277 детей, в том числе 186 приемных: в среднем это 6-7 детей на семью.

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