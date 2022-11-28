В Томске создали единственный за Уралом диссовет по медицинской физике. Фото: Ксения Высотина

В Томском государственном университете создан диссертационный совет по новому перспективному направлению — медицинской физике, сообщает пресс-служба ТГУ. Таких диссоветов в России всего четыре, диссовет ТГУ — единственный за Уралом.

«Такое направление, как медицинская физика, сейчас развивается очень динамично. Для диагностики и лечения заболеваний разрабатывается множество новых подходов, в основе которых лежат методы физики», — говорит председатель нового диссертационного совета, заведующий лабораторией лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения ТГУ Юрий Кистенёв.

По словам Кистенёва, это направление в списке ВАК появилось лишь в июне 2022 года, и у исследователей по медицинской физике раньше не было возможности защищаться по своей специальности.

Помимо ТГУ, диссоветы по медицинской физике также созданы в Московском государственном университете (МГУ), Казанском (Приволжском) федеральном университете (КФУ) и институте проблем лазерных и информационных технологий РАН.

Диссовет по медицинской физике ТГУ уже принимает заявки, первые защиты пройдут в 2023 году.

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