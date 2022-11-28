«Чуть под колеса автобуса не угодила»: томичи рассказали, где в городе самые сколькие места

Жители Томска назвали самые сколькие места в городе Фото: Кирилл Колемасов

В Томске и Томской области на неопределенное время закрепились морозы. Журналист «МК в Томске» поговорил с местными жителями и выявил самые опасные, по их мнению, месте, на которых можно поскользнутся.

«Я постоянно чуть не падаю перед нашим ТЦ «Манеж». Вот там есть такое коварное место прямо недалеко от входа, справа по ходу движения – каждый раз там поскальзываюсь, оно прямо по пути следования», - делится житель Томска Геннадий.

Также жительница города заметила, что чаще всего опасными местами оказываются бордюры или небольшие возвышения. Из-за снега незаметны перепады высот и можно легко запнуться или оступиться.

«Мне кажется, самые коварные сейчас места – это там, где есть такой небольшой перепад высот: например, когда с бордюра шагаешь на дорожку, вот в этот момент сколько раз поскальзывалась. И так – во многих подобных местах по городу», - говорит женщина.

Еще одна жительница Томска отмечает, что в зимнее время по Томску сложно назвать какой-то конкретный участок, так как упасть можно даже, стоя на остановке.

«Казалось, что скользко вообще не было. Вдруг кто-то сзади начал падать на меня. Я бы устояла, если бы не поскользнулась, когда меня задели при падении. Чуть под колеса подъезжавшего автобуса не угодила. Видно, что реагентами обработано, но опасность все равно есть, поэтому надо оставаться бдительными», - сказала Елизавета.

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