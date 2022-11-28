В Томской области сельхозпредприятие выплатило долги на 600 тысяч рублей после ареста зерносушилки. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сельскохозяйственное предприятие в Зырянском районе Томской области расплатилось с долгами только после того, как судебные приставы арестовали его недвижимое имущество — зерносушилку, сообщает пресс-служба УФССП региона.

Организация задолжала по бюджетным платежам более 600 тысяч рублей, но не торопилась с выплатой долгов, несмотря на действие запрета на регистрацию движимого и недвижимого имущества.

Чтобы заставить ООО погасить задолженность, судебные приставы наложили арест на принадлежащий ему зерносушильный комплекс.

«Чтобы не лишиться бизнеса, руководитель и учредитель нашли возможность погасить долг и перечислили требуемую сумму», — сообщили в пресс-службе УФССП.

Добавляется, что со слов бизнесменов, организация оплатила долг, чтобы начать бизнес «с чистого листа» и избегать финансовых проблем в будущем.

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