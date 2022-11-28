Томская область получила почти 22 тысячи доз вакцины от гриппа

Поставить ее могут взрослые и дети в своей больнице и в мобильных пунктах вакцинации Томска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пресс-служба администрации Томской области сообщает о поступлении почти 22 тысяч четырехвалентной вакцины от гриппа в регион. Привиться от заболевания могут как взрослые, так и дети в трех специализированных медицинских отделениях Томска.

«В минувшие выходные в регион поступило 21 990 доз четырехвалентной вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри» для взрослых и детей. По данным облздрава, эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Томской области уже повысился на 10 %, и наложение инфекционных заболеваний может привести к тяжелым последствиям», - дополняет пресс-служба.

Уточняется, что на данный момент 406 тысяч томичей уже поставили прививку от гриппа, из них 93 тысячи дети и 608 беременные женщины.

Воспользоваться такой возможностью могут все жители Томской области в поликлинике по месту жительства и в специализированных пунктах вакцинации. В Томске действует три таких пункта:

Отдел МФЦ «Мои документы» в Октябрьском районе Томска (ул. Пушкина, 63, стр. 5), понедельник-пятница с 10.00 до 17.00.

ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8 стр. 13), вторник-пятница с 10.00 до 18.00, в выходные с 11.00 до 17.00.

МСЧ № 2 (ул. Бела Куна, 3), понедельник-пятница с 8.00 до 19.30, в выходные с 10.00 до 14.00.

Напомним, по состоянию на воскресенье, 27 ноября, в Томской области выявлено 41 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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