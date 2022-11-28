Двое сожителей из Томской области украли из магазина еду и алкоголь

Также была похищена одежда Фото: Иван МАКЕЕВ

Пресс-служба прокуратуры по Томской области сообщает об утверждении обвинительного заключения в отношении двух сожителей из региона, которые совершили кражу в магазине. Ущерб владельцу имущества составил более 23 тысяч рублей.

«По версии следствия, в октябре 2022 года сожители распивали спиртное у себя дома. Обнаружив, что у них закончились алкогольные напитки и продукты питания, они, захватив с собой гвоздодер, отправились в местный магазин», - дополняет пресс-служба.

Грабителями оказались женщина 33 лет и мужчина 40 лет, которые живут в Бакчарском районе Томской области. Уточняется, что преступники открыли магазин гвоздодером, затем проникли в помещение и унесли с собой продукты питания, алкогольные напитки и элементы одежды.

В отношении двух томичей завели уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Дело направили в суд.

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