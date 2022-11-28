В Томске на улице Степная сгорел легковой автомобиль

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В Томске 28 ноября на ул. Степная загорелся автомобиль. Пострадавших нет, сообщает журналисту "КП-Томск" представитель областного ГУ МЧС.

"Ул. Степная. Сообщение в 11:51 о загорании легкового автомобиля ВАЗ 2110", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате пожара полностью выгорел салон автомобиля. Возгорание удалость ликвидировать в 12.16. Также добавляется, что в тушении принимали участие 2 единицы техники и 8 человек.

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