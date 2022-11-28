Молодой житель Томска сел пьяным за руль автомобиля

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В Томске осудят 18-летнего местного жителя за пьяное вождение автомобиля. Его приговорили к 80 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что в феврале 2022 года несовершеннолетний житель Томска после употребления алкоголя решил покататься на автомобиле матери. Ранее он понес административное наказание за аналогичное преступление.

«Взяв без ведома женщины ключи от транспортного средства, он поехал по улицам областного центра, однако по пути следования был остановлен сотрудниками ГИБДД, зафиксировавшими факт нахождения водителя в алкогольном опьянении», - говорится в сообщении.

На данный момент молодой человек приговорен к 80 часам обязательных работ, а также лишили права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспорта на один год.

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