Жителям Томска не стоит ждать потепление на этой неделе

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В Томске на этой неделе не потеплеет. В городе еще сохранится умеренный холод, сообщила журналисту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Синоптик уточнила, что в течение рабочей неделе ночная температура в городе сохранится в пределах -27...-35 градусов. Днем температура будет постепенно понижаться до -18...-23 градусов.

"Мы еще ожидаем 30-ти градусные морозы, потепления пока что не придет", - сказала специалист.

Напомним, что первоклассники могут не ходить в школу при -26 градусов с умеренным ветром.