В Томске на площади Ленина 28 ноября произошло ДТП

Участвовало несколько иномарок. Фото: Регион-70 Томск

В Томске в понедельник, 28 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие. Информация об этом появилась в социальных сетях в сообществе «Регион-70 Томск».

«ДТП площадь Ленина», - пишет очевидец.

На кадрах видно, как минимум две иномарки находятся рядом с памятником Ленину, у одной сильно помята нижняя часть капота.

Напомним, в Томской области за минувшую неделю система видеофиксации обнаружила почти 5 тысяч нарушений правил дорожного движения. Зафиксировано 4 997 нарушений, 2 689 из них - нарушения скоростного режима

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