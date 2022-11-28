Из Томска за восемь месяцев 2022 года уехало более 31 тысячи жителей

Прибыло почти 24 тысячи человек Фото: Алёна ГОЛЕВА

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области (Томскстат) предоставил данные о миграции в Томске за восемь месяцев 2022 года, с января по сентябрь. Цифры показывают отток в более, чем 31 тысячу жителей и приток в 24 тысячи людей.

«В Томскую область прибыло 23643 человека, выбыло – 31098 человек. За счёт миграционного оттока численность населения уменьшилась на 7455 человек», - сообщает Томскстат.

Отмечается, что межрегиональная миграция за указанный период составила почти 7 тысяч человек - 6868 человек, из зарубежных стран –7671 человек.

Жители Томска уехали в другие регионы 10094, а в зарубежные страны 11900 человек.

Кроме того, за указанный период прошлого года на территорию региона приехало 26459 человек, уехало – 24115 человек. Таким образом,, прирост в 2021 году составил 2344 человека. В этом году, согласно данным, наблюдается уменьшение численности населения почти на 7,5 тысяч человк.

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