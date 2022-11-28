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НовостиОбщество28 ноября 2022 1:11

В Томске 28 ноября будет морозная погода и без осадков

Дневная температура установится на уровне -20 градусов
Кирилл Гостев
В Томске 28 ноября будет морозная погода и без осадков

В Томске 28 ноября будет морозная погода и без осадков

Фото: Кирилл Колемасов

В Томске в понедельник, 28 ноября, дневная температура будет удерживаться на отметке около -19...-21 °C, без существенных осадков, сообщает гидрометеоцентр региона.

В Томской области местами пройдет небольшой снег, дневная температура -16...-21 °C, местами до -26 °C.

Ветер в регионе юго-западный 2-7 м/с. Томичей предупреждают об образовании гололедицы на дорогах.

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