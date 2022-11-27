Губернатор Томской области рассказал о ремонте школ в 2023 году

Фото: Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур рассказал о ходе капитальных ремонтов в школах региона. Он также рассказал в своем telegram-канале, какие школы будут ремонтироваться.

"Во-первых, в 2023-м закончим переходящие объекты, где ремонт уже стартовал. Это школа в Чёрной речке Томского района (готовность - 26%), 2-я колпашевская (25%) и Комсомольская школа в Первомайском районе (3%). Во-вторых, утвердили ремонт еще 11 школ: четырёх в районах и семи в Томске.", - пишет Мазур.

Также он отмечает, что в городе отремонтируют 5-ю, 14-ю, 22-ю, 30-ю, 38-ю и 49-ю школы, физико-технический лицей. Добавляется, что на большинство школ проектная документация готова и на данный момент идет экспертиза. А вот ПСД на ремонт лицея подрядчик просрочил. Сроки и качество поручил держать на контроле.

"Деньги на ремонт и оснащение уже в бюджете - 2 миллиарда 162 миллиона рублей. Из них почти 1,3 миллиарда - федеральные средства", - добавляет губернатор.