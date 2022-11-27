В Томске на предстоящей рабочей неделе потеплеет

Фото: Ксения Высотина

В Томске на предстоящей рабочей неделе будет теплее. Жителей города порадует солнце, такие данные следуют с сайта GISMETEO.

В начале недели синоптики обещают ночью от -24 до -25 градусов, днем - от -18 до -19 градусов и переменную облачность. Осадков н прогнозируется.

К середине недели в Томск придет солнце. Ночная температура по-прежнему будет держаться на отметке -27...28, а дневная до -17 градусов.

К выходным станет теплее. Ночью ожидается от -19 до -25 градусов, а днем от -12 до -14 градусов.

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