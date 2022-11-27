Жители Томска не побоялись мороза и пошли рыбачить на реку

Фото: Рыбанутые. Томск

В Томске местные рыбаки не испугались 30-ти градусных морозов и отправились за уловом. Фотографиями улова жители области поделились в социальных сетях.

Фото: Рыбанутые. Томск

«Да тоже не стал терять рыболовный выходной», - пишут в комментариях единомышленники и делятся фотографиями улова.

Фото: Рыбанутые. Томск

Для некоторых рыбаков в эти выходные стали скорее экстремальным отдыхом.

Однако даже самым отчаянным и морозостойким томичам в эти выходные рекомендуют меньше находиться на улице и избегать поездок на дальние расстояния.