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НовостиЗдоровье27 ноября 2022 9:17

В Томской области заболели COVID-19 41 человек

В регионе за все время зафиксировано 157 147 подтвержденных случаев
Ксения Высотина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 27 ноября, в Томской области выявлено 41 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, в регионе за все время зафиксировано 157 147 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 24 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 155 431 человек.

За последние сутки в стране выявлено 5 918 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 51 пациент скончались, 4 174 выздоровели.