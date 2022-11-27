В Томской области в 2022 году появилось на свет более 7 тысяч детей

Самой молодой мамой на момент рождения ребенка было всего маме 14 лет, а самой старшей – 48 лет. Фото: Ксения Высотина

За 10 месяцев 2022 года в Томской области появилось на свет более 7 тысяч детей. Мальчиков родилось больше, чем девочек, сообщили в пресс-службе Томскстат.

"На свет появилось 7364 малыша, из них 3710 мальчиков и 3654 девочки", - говорится в сообщении.

Специалисты также рассказали, что на начало этого года в регионе проживало более 500 тысяч женщин, что составляет 53% от общей численности населения области. Средний возраст жительниц Томской области составил 41 год.

Также добавляется, что родили детей почти 3,5 тысяч женщин. Многодетными мамами стали 2 502 женщины. Отмечается, что больше всего детей появилось у томичек в возрасте 30-34 года, ими рожден каждый третий ребенок.

Уточняется, что самой молодой мамой на момент рождения ребенка было всего маме 14 лет, а самой старшей – 48 лет.

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