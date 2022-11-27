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НовостиОбщество27 ноября 2022 7:00

Губернатор Томской области поздравил жителей региона с Днем матери

Глава региона записал видеообращение в своем блоге
Ксения Высотина

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Глава Томской области Владимир Мазур поздравил жителей региона с Днем матери. Губернатор записал видеообращение в своем блоге.

"Быть мамой – это большое счастье и огромная ответственность. На вас возложена великая миссия - подарить жизнь, вырастить счастливого и достойного человека. Многие из вас свой материнский долг успешно совмещают с профессиональным ростом и общественной работой. Но вы всегда остаетесь сердцем и душой семьи, хранительницей домашнего очага и главным человеком в жизни своего ребенка", - сказал Мазур.

Губернатор также пожелал томичам здоровья, мира, добра и счастья в доме.

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