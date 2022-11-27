В Томске утром 27 ноября загорелся жилой дом

Фото: Кирилл Колемасов

В Томске сегодня утром, 27 ноября, загорелся двухквартирный жилой дом. Пострадавших в пожаре – нет, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Уточняется, что спасатели получили сообщение о возгорании в 6:20 утра. На место, по адресу ул. 2-ая Рабочая, прибыли пожарные – 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Также отмечается, что на момент возгорания в квартире находился один хозяин. Человека эвакуировали, а пожар ликвидировали в течение 45 минут.

Добавляется, что обгорели стены одной из квартир, сгорела обрешетка крыши всего дома и веранда. Общая площадь пожара составила 98 квадратных метров.