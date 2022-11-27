Дума Томской области продлила налоговую льготу для газораспределительных организаций

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В Томской области сельхозпроизводителям, газовикам и строителям продлили налоговую льготу до 2026 года. Об этом сообщили на заседании регионального парламента.

По словам заместителя губернатора Андрея Антонова, ключевым направлением регионального предложения является продление льгот по налогу на имущество организаций до 2026 года для газораспределительных организаций, для производителей сельхозпродукции, а также для организаций-участников государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ.

"Мы не ждем в следующем году резкий рост тарифа на транспортировку газа, если у нас будут деньги, чтобы повысить себестоимость транспортировки. Она включает в себя как раз налог на имущество тех сетей, которые сейчас формируются ускоренными темпами в рамках федеральной программы по догазификации", - добавил замгубернатора.

Отмечается, что данное сохранение позволит при пересчете тарифа не включать в него и налог на имущество газораспределительных сетей. Сейчас по программе "Социальная газификация" сети строятся в 91 населенном пункте Томской области.