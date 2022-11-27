За семьями мобилизованных томичей закреплены социальные работники

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В Томской области за каждой семьей, где мобилизовали мужчину, прикрепили соцработника. Данное решение было принято для того, чтобы оперативно решать возникающие жизненные проблемы, сообщает ТАСС, ссылаясь на губернатора Томской области Владимира Мазура.

Глава региона подчеркнул, что областная власть знает все трудности, с которыми сталкиваются семьи мобилизованных. Всем им оказывают помощь.

Напомним, что раненные участники СВО из Томской области получат по 300 тысяч рублей. Такую заявку можно будет составить через военкомат.

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