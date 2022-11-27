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НовостиОбщество27 ноября 2022 2:00

В Томске 27 ноября синоптики прогнозируют до -27 градусов

По области местами ожидается до -30 градусов
Ксения Высотина
Днем температура воздуха составит до -25…-27°С.

Днем температура воздуха составит до -25…-27°С.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске в воскресенье синоптики обещают до -27 градусов, без существенных осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе 27 ноября ветер будет дуть западный 2-7 м/с, с порывами 12 м/с. Днем температура воздуха составит до -25…-27°С. Преимущественно без осадков.

В Томской области прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Температура днем -20…-25 °С, местами до -30 °С. На дорогах местами гололедица.