В Томске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия до понедельника

Они наблюдается в случае проявления определенных метеоусловий. Фото: Кирилл Колемасов

Томский гидрометцентр предупреждает неблагоприятных метеорологических условиях 1 степени опасности, которые способствуют накоплению вредных примесей в атмосфере.

«С 07.00 ч. 26.11.22 г. до 18.00 ч. 28.11.22 г. в городе Томске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере», - говорится в сообщении.

Они наблюдается в случае проявления определенных метеоусловий, к примеру, тумана, штиля, слабого ветра.

ГУ МЧС России по Томской области рекомендует томичам отказаться от использования личного транспорта в этот период.

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