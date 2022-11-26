В Томской области многодетные семьи смогут получить 450 тысяч рублей для погашения ипотеки

Оформить выплату можно через «Госуслуги» или банк, который выдал ипотеку. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Паблик «Объясняем. Томская область» сообщил, что многодетные семьи могут получить 450 тысяч рублей для погашения ипотеки.

«Важно, чтобы кредитный договор был подписан до 1 июля 2024 года, а третий или последующий ребенок появился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года», - говорится в сообщении.

Уточняется, что наличие официальной регистрации брака и возраст старших детей не имеют значения.

Оформить выплату можно через «Госуслуги» или банк, который выдал ипотеку. Понадобятся паспорт, документы, подтверждающие отцовство или материнство, кредитный договор, если заявка оформляется через «Госуслуги» и договор поручительства в случае обращения поручителя или заемщика. Срок получения выплаты после подачи заявления составит 7 дней.

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