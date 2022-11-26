В Томской области выявили еще 48 новых случаев COVID-19

Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 155 407 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 25 ноября 2022 года, в Томской области выявили 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 157 106 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 61 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 155 407 человек.

За последние сутки в стране выявлено 6 088 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 53 пациентов скончалось, 5 088 выздоровели, 1 321 госпитализировано.

Читайте также: В Томске два рентген-аппарата за 50 млн рублей установили в больнице скорой медицинской помощи

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.