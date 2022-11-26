В Томске 27 ноября пройдет благотворительный праздник «Мамины пироги»

Праздник приурочили ко Дню Матери, который отмечается в воскресенье, 27 ноября. Фото: Тимур ХАНОВ.

Благотворительный фонд им. Алены Петровой приглашает томичей на праздник «Мамины пироги», говорится в сообщении организации на странице в VK. Он пройдет в воскресенье 27 ноября в холле БКЗ с 12.00 до 16.00.

«Каждый гость сможет приобрести изделия ручной работы, сделанные с любовью мамами подопечных Фонда, поучаствовать в беспроигрышной лотерее, поучаствовать в благотворительной ярмарке, на которой вы сможете приобрести любое изделие за пожертвования», - говорится в сообщении.

Все собранные средства будут направлены на реабилитацию детей и подростков после тяжелой болезни. Вход свободный.

Уточняется, что праздник не проводился два года из-за пандемии COVID-19. Праздник приурочили ко Дню Матери, который отмечается в воскресенье, 27 ноября.

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