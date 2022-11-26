Новую елку на Новособорной площади подарили Томску из-за износа старой

Новое новогоднее дерево начали устанавливать на этой неделе. Фото: Алёна ГОЛЕВА

Прежняя елка, которая стояла на площади Новособорной в Томске износилась, сообщила пресс-служба администрации города порталу «МК в Томске». Новое новогоднее дерево начали устанавливать на этой неделе.

Такой подарок городу сделала компания «Газпром трансгаз Томск», эта же организация выступала дарителем прошлого дерева.

«Прежняя искусственная ель прослужила около 10 лет. Дальнейшая ее эксплуатация не представляется возможной из-за значительной степени износа и технического состояния, не соответствующего требованиям безопасности», - сообщили в пресс-служба мэрии.

Ранее мы сообщали, что в Томске начался монтаж новой новогодней ели на пл. Новособорной. Иллюминацию на ней планируют включить в середине декабря.

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