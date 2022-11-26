Губернатор Владимир Мазур поручил главам муниципалитетов следить за ходом ремонта в школах

Фото: Telegram-канал Владимира Мазура.

Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил главам муниципалитетов следить за ходом ремонта в школах региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 26 ноября.

«Поручил главам муниципалитетов «жить» в ремонтируемых школах, каждый день работать с подрядчиками, делать всё, чтобы работа не стояла, а шла. Речь ведь идёт не только о бюджетных деньгах, но и о детях, родителях, учителях!», - написал глава региона.

В этом году на ремонт и оснащение учреждений было направлено 1,3 млрд рублей. Большая часть суммы взята из федерального бюджета.

Губернатор сообщил, что сейчас ремонт идет в школах №16 и №41, лицее №8 в Томске, Михайловке, Коломинских Гривах, Новониколаевке, Володино, Кедровом. Владимир Мазур продемонстрировал уже готовую Куяновскую школу в Первомайском районе, а также сообщил о завершении ремонта в Ново-Кусково.

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