В Томске Музей деревянного зодчества закрыли на неопределенное время

Фото: Музей деревянного зодчества.

Музей деревянного зодчества в Томске закрыли на неопределенный срок. Такую информацию разместили на официальной странице учреждения в VK. Как сообщили журналисту «КП-Томск», в здании очень слабо греют батареи, температура в помещении +7…+9 градусов тепла.

«У нас что-то с датчиком, какие-то проблемы и они (батареи) слабо греют. И у нас еще вода плохо идет из-за того, что трубы водопроводные подмерзли», - сообщила журналисту «КП-Томск» заведующая отделом «Музей деревянного зодчества» Наталья Ивко.

В учреждение должны подъехать сантехники, их ожидают в 14.00.

Накануне, 25 ноября в музее открылась новая выставка "Кукольные истории - 3". Она проходит с 2020 года и в этом году в ней участвуют уникальные авторские работы, посвященные теме "Куклы народов мира".

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