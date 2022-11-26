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НовостиОбщество26 ноября 2022 5:24

Детский психолог Бабаянц расскажет томичам о воспитании детей в условиях перемен

На встрече будет затронуто почти 10 тем
Кирилл Колемасов
Спикером семинара станет Алексей Бабаянц.

Спикером семинара станет Алексей Бабаянц.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске пройдет встреча с краснодарским педагогом по теме «Гуманно-личностный подход в воспитании и образовании детей».

Бесплатный семинар для учителей и центров дополнительного образования города Томска состоится 28 ноября в Научной библиотеке им. А.М. Волкова ТГПУ (ул. Герцена, 66) с 14.30 до 17.00.

На семинаре обсудят следующие темы:

Спикером семинара станет Алексей Бабаянц - кандидат педагогических наук, семейный и детский психолог, директор Высшей школы практической психологии г. Краснодара.