Детский психолог Бабаянц расскажет томичам о воспитании детей в условиях перемен

Спикером семинара станет Алексей Бабаянц. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске пройдет встреча с краснодарским педагогом по теме «Гуманно-личностный подход в воспитании и образовании детей».

Бесплатный семинар для учителей и центров дополнительного образования города Томска состоится 28 ноября в Научной библиотеке им. А.М. Волкова ТГПУ (ул. Герцена, 66) с 14.30 до 17.00.

На семинаре обсудят следующие темы:

Спикером семинара станет Алексей Бабаянц - кандидат педагогических наук, семейный и детский психолог, директор Высшей школы практической психологии г. Краснодара.