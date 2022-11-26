Власти Томской области рекомендовали жителям воздержаться от поездок на дальние расстояния

В экстренных случая автомобилисты могут обратиться по номеру оперативных служб 112. Фото: Кирилл Колемасов

Администрация Томской области рекомендует жителям воздержаться от поездок на дальние расстояние из-за понижения температур. На региональных трассах власти оборудуют пункты обогрева.

«Для предотвращения аварийных ситуаций на дорогах водителям необходимо соблюдать повышенные меры безопасности, быть предельно внимательными, выбирать оптимальную скорость движения», - говорится в сообщении.

В экстренных случая автомобилисты могут обратиться по номеру оперативных служб 112.

Ранее сообщалось, что в Томске все выходные ожидается -34 градуса. Жителям Томска рекомендуется как можно меньше находиться на открыт

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