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НовостиОбщество26 ноября 2022 3:04

На расселение аварийного жилья в Томске выделят более 1 млрд рублей

Сумма отражена в проекте бюджета Томска 2023 года
Кирилл Колемасов
Большую часть этой суммы направят на расселение аварийного жилья.

Большую часть этой суммы направят на расселение аварийного жилья.

Фото: Кирилл Колемасов

В следующем году на расселение аварийного жилья в Томске планируется направить почти 1,2 млрд рублей, сообщил Андрей Макаров на комитете по городскому хозяйству Думы Томска.

На исполнение муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» в планах направить 1,2 млрд рублей. 845 млн рублей – средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 26,1 млн будет направлен из областного бюджета.

Большую часть этой суммы направят на расселение аварийного жилья, на ремонт и содержание маневренного фонда в планах направить 2,8 млн рублей.

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