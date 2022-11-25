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НовостиОбщество25 ноября 2022 12:48

Администрация Томска отозвала строительство нового жилого комплекса в районе проспекта Ленина

Это связано с наложением нового ЖК на санитарно-защитную зону АЗС
Ксения Высотина

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске городская власть отозвала разрешение строительства ЖК в районе пересечения пр. Ленина и ул. Бердской. Это связано с наложением нового ЖК на санитарно-защитную зону АЗС, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что новосибирская группа компаний «Мета» должна была построить новый жилищный комплекс «Квартал 1604» в северной части проспекта Ленина. В сентябре 2022 года сообщалось, что проект ЖК получил одобрение администрации и планировал сдать первую очередь к 2025 году.

Тогда также сообщалось, что новый ЖК должен был быть расположен на месте промышленных складов и железнодорожных путей в районе ул. Бердской.

Редакция "КП-Томск" запросила подробную информацию и будет следить за ходом событий.

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