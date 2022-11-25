Госдума РФ приняла федеральный бюджет на 2023 год и субсидии для Томской области, которые касаются ремонта дорог, школ и модернизации здравоохранения. Данный бюджет был поддержан партией "Единая Россия". Однако справедливоросы и коммунисты проголосовали против.

По словам депутат Госдумы от Томской области Владимира Самокиша, на заседании был принят окончательно в третьем чтении федеральный бюджет.

"К сожалению, справедливороссы и коммунисты голосовали против этого финансового документа, а значит, они не поддерживают, например, социальные выплаты, деньги на дороги и ремонт школ, зашитые в закон о бюджете, которые придут в Томскую область. Иначе как желанием словить хайп, я это назвать не могу", - сказал Владимир Самокиш.

Депутат также добавил, что бюджет РФ на 2023 год включает решения острых социальных задач. Например, ремонт школ, модернизация первичного звена здравоохранения и помощь малому бизнесу. В частности для Томской области – это свыше 2,6 мрлд рублей на ремонт дорог, почти 1,3 млрд на модернизацию образования и 162 млн – на создание новых мест в школах. Помимо этого, бюджет предполагает выделение региону субсидий в 773 млн рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения, свыше 1 млрд – на соцдоплаты к пенсии и более 1,3 млрд на выплату детских пособий, а также 146 млн – на поддержку бизнеса.