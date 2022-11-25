"Я помню своего первого абьюзера": томскому отделу реабилитации женщин исполнилось 11 лет

Фото: МК в Томске

Томский центр реабилитации женщин, подвергшихся семейному насилию, исполнилось 11 лет. В этом году отдел принял 70 томичей, рассказало издание "МК в Томске".

За 2019-2021 годы в отдел обратились почти тысяча человек. В центре реабилитации очень аккуратно рассказывают истории своих подопечных.

Фото: МК в Томске

"Кого-то муж заставил рожать дома, кого-то избивал в присутствии детей, кого-то толкнул и сломал руку или ногу и заставил жить в страхе годами. Обязательный пункт программы - угрозы. "Я отсижу, дети поживут в детдоме, но я это сделаю", - такие заявления от мужей - тиранов женщины слышат регулярно", - рассказали сотрудники центра.

В отделе реабилитации психологи отмечают, что абьюзеры в социальной жизни, как правило, очень обаятельны, и неопытный участковый, которому избитая женщина говорит о побоях, просто не верит ей. Он общался с мужем жертвы и видел, насколько улыбчив и симпатичен мужчина, скорее всего, женщина что-то придумала. Примерно такая схема срабатывает в большинстве случаев, если женщина, на которую подняли руку, пытается обратиться за помощью.

Фото: МК в Томске

Сотрудницы центра также рассказали журналистам, что до недавнего времени они могли поселить обратившуюся к ним женщину в убежище, куда нет доступа мужу — абьюзеру, сейчас такой возможности нет. С июля отдел остался без партнера, который мог помочь с временным жилищем для женщин.

"По праздникам и в выходные женщин избивать не прекращают, помощь нужна круглосуточно", - рассказала начальник центра Наталья Богданова.

Директор и ее коллеги готовы работать без перерывов и выходных, но нужны дополнительные площади, квалифицированные специалисты и волонтеры. Пока власти Томска и области не спешат на помощь тем женщинам, которые помогают другим.